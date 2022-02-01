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Бастрыкин лично проконтролирует строительство трассы через пойму в Волгоградской области

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 06:05
Общество
Бастрыкин лично проконтролирует строительство трассы через пойму в Волгоградской области
Пресс-служба СК РФ

Волгоград, 1 февраля. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о протекании строительства дороги через Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области в связи с жалобами местных жителей. Соответствующая информация приведена на сайте СКР.

Согласно данным ведомства, граждане обратились в Следком с призывом прекратить вырубку деревьев при возведении трассы через природный парк «Волга-Ахтубинская пойма». Местные жители также требовали реализовать другой вариант дороги, который позволил бы сберечь природный ландшафт.

«В связи с обращениями граждан к руководству СК России по поводу строительства скоростной трассы через природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ситуации», — следует из заявления СК России.

Накануне Александр Бастрыкин также поручил предоставить ему доклад о ходе расследования дела о гибели двухлетней девочки в Мурино. В момент смерти ребенок находился с няней-мигранткой из Киргизии, а на теле погибшей также были обнаружены следы избиения.

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бастрыкин волгоградская область следственный комитет россии
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