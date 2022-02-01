Полиция начала поиски пропавшего семилетнего мальчика в Приморье

Владивосток, 1 февраля. Правоохранители Приморья объявили в розыск семилетнего мальчика. Он ушел из дома в Арсеньеве и не вернулся, рассказали в управлении МВД России по региону.

Личный состав местного УМВД был поднят по тревоге для розыска мальчика. Уточняется, что поисками пропавшего несовершеннолетнего также занимаются волонтерские организации.

«Личный состав межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" поднят по тревоге на поиск пропавшего ребенка. Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение матери семилетнего мальчика о том, что накануне вечером ее сын ушел из дома, расположенного на улице Калининская, 9, и до настоящего времени не вернулся», — сообщили в МВД.

Рост ребенка достигает 128 сантиметров, он темноволосый, коротко стриженный, с темно-карими глазами. Мальчик был одет в брюки из болоньевой ткани со светоотражающими вставками. Также на пропавшем была темно-синяя куртка до пояса с капюшоном и мехом, черная вязаная шапка с бубоном.

Недавно в мексиканском штате Веракрус пропали без вести гражданка России Татьяна М. и ее несовершеннолетняя дочь. Полиция объявила их в розыск.