Саммит премьера Венгрии Орбана и президента России Путина состоится 1 февраля в Москве

Москва, 1 февраля. Встреча главы Правительства Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина состоится 1 февраля в Москве. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе переговоров стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в области торговли, экономики, энергетики и культуры. Также Орбан и Путин обменяются мнениями относительно вопросов безопасности в Европе.

Официальный представитель Кремля также сообщал, что приезд Орбана имеет большое значение для России. Правительство РФ намерено провести с премьером Венгрии плодотворный диалог.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе общения стороны обсудили вопросы гарантий безопасности и договорились оперативно проработать возможность личного саммита.