Охотники смогут провести учет численности диких животных на Ямале

Салехард, 1 февраля. Специалисты и любители охоты примут участие в подсчете промысловых животных. Для этой цели на Ямале подготовили 500 маршрутов.

Общая протяженность всех маршрутов составляет шесть тысяч километров. По ним пройдут свыше 130 инспекторов и 24 охотника до 10 марта. Специалистам предстоит считать следы животных на снегу, пролетающих птиц и определять суточную активность зверей, пишет «Ямал-Медиа».

Подобная практика действует в Ямало-Ненецком автономном округе уже второй год. Чтобы привлечь к подсчету диких животных, между охотниками хотят распределить 20% от объема допускаемых лимитов добычи зверей.

Но те жители, которые захотят просто полюбоваться на природу Ямала, смогут посетить экспозицию живописца Ивана Шишкина. Подлинные работы пейзажиста находятся в окружном музейно-выставочном комплексе Салехарда.