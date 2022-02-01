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Охотники смогут провести учет численности диких животных на Ямале

Общество
Охотники смогут провести учет численности диких животных на Ямале
wikimedia.org  /  Paxson Woelber

Салехард, 1 февраля. Специалисты и любители охоты примут участие в подсчете промысловых животных. Для этой цели на Ямале подготовили 500 маршрутов.

Общая протяженность всех маршрутов составляет шесть тысяч километров. По ним пройдут свыше 130 инспекторов и 24 охотника до 10 марта. Специалистам предстоит считать следы животных на снегу, пролетающих птиц и определять суточную активность зверей, пишет «Ямал-Медиа».

Подобная практика действует в Ямало-Ненецком автономном округе уже второй год. Чтобы привлечь к подсчету диких животных, между охотниками хотят распределить 20% от объема допускаемых лимитов добычи зверей.

Но те жители, которые захотят просто полюбоваться на природу Ямала, смогут посетить экспозицию живописца Ивана Шишкина. Подлинные работы пейзажиста находятся в окружном музейно-выставочном комплексе Салехарда.

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