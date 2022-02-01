Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 07:27
07:27
Общество
Татьяна Доронина отправилась в санаторий на лечение после скандала в МХАТе
07:21
Происшествия
Школьник изрезал одноклассника лезвием от точилки в Иркутской области
07:15
Общество
Юрист Паюшин: россияне смогут проверить жилье на аварийность перед покупкой
07:09
Политика
Глава МИД Японии Хаяси: ситуация на Украине может резко измениться
07:08
Общество
Светлана Малькова заявила, что муж Анастасии Макеевой не заслуживает детей
07:08
Происшествия
Пьяный сельчанин жестоко убил друзей обогревателем и гвоздодером под Новосибирском
07:03
Политика
Джонсон отказался покидать пост премьер-министра Великобритании
07:02
Происшествия
Хабаровчанин грабил арендованные квартиры под видом женщины
07:01
Армия
Корабли Тихоокеанского флота приступили к плановым военно-морским учениям со стрельбами
06:53
Армия
Российские военные развернули полевой лагерь на полигоне «Брестский» в Белоруссии
Все новости

Свыше 9 млрд рублей выделено на строительство медучреждений в Подмосковье

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 06:19
Общество
Свыше 9 млрд рублей выделено на строительство медучреждений в Подмосковье
Официальный сайт правительства Калининградской области

Москва, 1 февраля. Система здравоохранения Московской области получит более 9 млрд рублей на строительство и ремонт объектов здравоохранения.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов признал серьезную нагрузку на медицинские учреждения из-за распространения омикрон-штамма. Из-за этого приняты серьезные меры по модернизации региональной системы здравоохранения, пишет телеканал «360». Отмечается, что в течение 2022 года Московская область должна получить 23 новых объекта.

«Новые здания возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо, в соответствии с наказами наших жителей. На эти цели мы выделили необходимое финансирование из бюджета, чтобы все работы были выполнены в срок», — сообщил Брынцалов.

В прошлом году Подмосковье получило девять новых поликлиник. Капитальный ремонт был проведен в 146 различных медицинских учреждениях.

Недавно в поликлиниках Подмосковья были введены новые правила для посещения. Так, теперь больные с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 градусов могут обратиться в учреждение без записи. Это должно устранить длительное ожидание врача на дому в случае нетяжелой симптоматики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Свыше 9 млрд рублей выделено на строительство медучреждений в Подмосковье
подмосковье система здравоохранения строительство поликлиник игорь брынцалов
Комментировать