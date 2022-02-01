Свыше 9 млрд рублей выделено на строительство медучреждений в Подмосковье

Москва, 1 февраля. Система здравоохранения Московской области получит более 9 млрд рублей на строительство и ремонт объектов здравоохранения.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов признал серьезную нагрузку на медицинские учреждения из-за распространения омикрон-штамма. Из-за этого приняты серьезные меры по модернизации региональной системы здравоохранения, пишет телеканал «360». Отмечается, что в течение 2022 года Московская область должна получить 23 новых объекта.

«Новые здания возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо, в соответствии с наказами наших жителей. На эти цели мы выделили необходимое финансирование из бюджета, чтобы все работы были выполнены в срок», — сообщил Брынцалов.

В прошлом году Подмосковье получило девять новых поликлиник. Капитальный ремонт был проведен в 146 различных медицинских учреждениях.

Недавно в поликлиниках Подмосковья были введены новые правила для посещения. Так, теперь больные с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 градусов могут обратиться в учреждение без записи. Это должно устранить длительное ожидание врача на дому в случае нетяжелой симптоматики.