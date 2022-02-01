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Китай отказался признавать угрозу международной безопасности из-за ситуации вокруг Украины

Политика
Китай отказался признавать угрозу международной безопасности из-за ситуации вокруг Украины
wikipedia.org  /  Max12Max / CC BY-SA 4.0

Нью-Йорк, 1 февраля. Китай не разделяет точку зрения США о реальной угрозе нападения на Украину с восточных границ. Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

В своем обращении дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла, что не собирается вторгаться на территорию соседнего государства, а все нападки Запада не имеют оснований. При этом Украина ясно дала понять, что не заинтересована в войне. В сложившейся ситуации очевидно, что угроза строится на пустом месте, а точка зрения американской стороны по этой проблеме является лишь домыслами.

«Что нам срочно необходимо сейчас, так это тихая дипломатия, а не мегафонная дипломатия», — подчеркнул Цзюнь.

США недавно отчитались о получении письменного ответа от России по европейским гарантиям безопасности. Однако на данный момент никаких комментариев от официальных лиц американского правительства по этому вопросу не поступало.

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