Британский политик Лэмми раскритиковал Джонсона за перенос разговора с Путиным

Лондон, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании упустил «жизненно важную дипломатическую возможность», когда перенес телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил «теневой» министр от британских лейбористов Дэвид Лэмми в своем Twitter-аккаунте.

Разговор Джонсона с Путиным должен был состояться в понедельник. Планы испортила публикация доклада о вечеринках премьер-министра во время локдауна. После этого от Великобритании поступил запрос на перенос переговоров. По некоторым данным, теперь беседа может состояться во вторник, 1 февраля.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине», — отметил Лэмми.

О намерении провести переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым ранее сообщала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Предположительно, она посетит Москву на следующей неделе.