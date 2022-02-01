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Британский политик Лэмми раскритиковал Джонсона за перенос разговора с Путиным

Политика
Британский политик Лэмми раскритиковал Джонсона за перенос разговора с Путиным
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании упустил «жизненно важную дипломатическую возможность», когда перенес телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил «теневой» министр от британских лейбористов Дэвид Лэмми в своем Twitter-аккаунте.

Разговор Джонсона с Путиным должен был состояться в понедельник. Планы испортила публикация доклада о вечеринках премьер-министра во время локдауна. После этого от Великобритании поступил запрос на перенос переговоров. По некоторым данным, теперь беседа может состояться во вторник, 1 февраля.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине», — отметил Лэмми.

О намерении провести переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым ранее сообщала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Предположительно, она посетит Москву на следующей неделе.

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