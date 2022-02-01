Росатом приобрел 82,42% акции энергетической «Квадры»

Москва, 1 февраля. Группа «Онэксим» подписала соглашение о продаже акций энергетической «Квадры». Более 82% получила структура госкорпорации «Росатом», говорится в сообщении компании.

Акции достались компании «Русатом Инфраструктурные Решения». Договор был подписан в Москве 31 января. Как отметили в Росатоме, объединение позволит добиться синергетического эффекта, которое выражается в увеличении эффективности и качества теплоснабжения.

«Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра". Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены», — отметили в «Онэксиме».

Сейчас корпорация «Росатом» планирует создать новую компанию для продвижения технологий за рубежом. Пока названия еще нет. Предприятие должно появиться до конца первого квартала текущего года.