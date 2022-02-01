«Она царапала лед»: ныряльщик рассказал о последних секундах жизни утонувшей в Крещение женщины

Гатчина, 1 февраля. Трагическая смерть молодой петербурженки в необорудованной проруби в реке Оредеж повергла в шок всю страну. Основатель международного клуба ныряльщиков «Белые медведи» Виктор Бикинев проанализировал ситуацию и рассказал, был ли у женщины хоть один шанс выжить в самодельной купели.

Эксперт в области экстремальных ныряний оценил действия женщины, которая «солдатиком» прыгнула в прорубь. По словам Бикинева, прыжок был «безграмотным», так как перед погружением в воду петербурженка вытянула руки вдоль тела. В противном случае у нее была бы возможность зацепиться за край проруби и удержаться на поверхности.

Специалист также предположил, какой ужас женщине пришлось испытать после падения в воду. Бикенев напомнил, что погибшая любила плавать и соответственно была подготовлена к воде. Это значит, что она еще непродолжительное время пыталась спастись.

«У людей неподготовленных в воде, бывает, сразу перехватывает дыхание и сердце. В этом случае она уже не раз ныряла, это значит, что она боролось за жизнь. Как это было? В холодной воде в кровь сразу же выбрасывается адреналин, которого хватает на 30-40 секунд. Это время она еще жила. В груди у нее был воздух, она была легче воды, поэтому ее сразу же прижало ко льду. И, судя по тому, как она ушла лицом ко льду, так она и прилипла, а течение ее унесло. И если она была жива, у нее ногти должны быть обцарапаны об лед, потому что она его явно царапала», — рассказал «КП» эксперт.

пресс служба ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В такой экстремальной ситуации человек может жить не дольше одной минуты. Потом наступает спазм сердца, когда человек не может пошевелиться или даже моргнуть глазом.

«Что такое спазм сердца? Человека заклинило, он ни шевелиться, ни моргнуть глазом не может. Это вот все, сердце остановилось, у нее все в темноте, паника. Не дай господь такое. А дальше она просто заснула», — резюмировал Бикенев.

Трагедия произошла в ночь на 19 января. Погибшая вместе с семьей пришла к необорудованной проруби, чтобы искупаться. Как только женщина прыгнула в купель, ее моментально унесло течением. Все разворачивалось на глазах ее маленького сына и дочери. Супруг прыгнул за ней буквально через несколько секунд, но уже ничего нельзя было сделать. Спасатели смогли найти ее тело через девять дней после происшествия.