Пекин, 1 февраля. Соединенные Штаты пытаются обвинить Россию в усложнении ситуации на украинской границе. Однако Вашингтон забывает, что именно он разжег пожар, отметили авторы китайского издания «Хуаньцю шибао».

«Геополитический эгоизм» США способен привести к вооруженному конфликту. По мнению авторов, Вашингтон намеренно через нагнетание на политических мероприятиях и с помощью СМИ пытается создать ложное впечатление у аудитории. Он заявляет, что якобы прикладывает все усилия, чтобы смягчить обстановку на Украине, и сваливает ответственность за свои проступки на Китай и Россию.

«Вашингтон разжег пожар на Украине, а теперь притворяется жертвой и по-прежнему полагает, что сможет заставить Пекин "уговорить" Москву потушить этот пожар. Следует отметить, что подобная тактика действительно представляет собой дымовую шашку, "затуманивающую" общественность», — отмечено в издании.

На данный момент США провоцируют Россию, активно продвигая НАТО на восток. Вашингтон, по словам автора, должен перестать подливать масло в огонь и позволить европейским странам самостоятельно разбираться со своей безопасностью. Кроме того, ему стоит перестать наращивать усилия по созданию напряженности в регионе.

Читатели издания поддержали автора материала. По их словам, привычка Соединенных Штатов клеветать является исторической и тянется еще со Второй мировой войны.

«Группа высокопоставленных правительственных чиновников США, берущих свою родословную от разбойников, действительно хватает все самое хорошее и оставляет после себя только плохое. Америка, ты плохо кончишь», — написал один из читателей.

Другой юзер вспомнил поговорку о горящей на воре шапке. По его мнению, на данный момент в США правят бандиты, которые приведут страну к неминуемой катастрофе.

«В этой уродливой Америке даже если крыса перебежит дорогу, они обвинят в этом Россию и Китай!» — возмутился пользователь.

Недавно специалисты оценили, каким образом Россия будет реагировать на провокации НАТО. Полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что реакция будет молниеносной — Москва применит оружие, если самолеты и корабли Альянса приблизятся на опасное расстояние к российским границам.