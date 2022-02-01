Москвичка отсудила у «Перекрестка» 17,5 тысячи рублей за просроченный сырок

Москва, 1 февраля. Супермаркет «Перекресток» выплатит жительнице Москвы компенсацию в размере 17,5 тысячи рублей за сырок с истекшим сроком годности.

Женщина приобрела в магазине несколько позиций, среди которых детское питание, сырок, масло и кокос. Дома она заметила, что все продукты обладают истекшим сроком годности. Сырок оказался просрочен на четыре дня, а кокос утратил свою свежесть еще более месяца назад, уточнили в пресс-центре Мосгорсуда.

В супермаркете москвичке вернули потраченные деньги, однако не стали выплачивать дополнительную компенсацию. Тогда женщина решила обратиться в суд. Последний обязал «Перекресток» компенсировать жительнице моральный вред и расходы на юриста, а также выплатить штраф. Общая сумма составила 17,5 тысячи рублей. Вместе с этим перекрестку придется оплатить госпошлину в бюджет.

Магазин не согласился с решением и пытался его оспорить. Но суд напомнил об установленной законом презумпции причинения морального вреда потребителю вследствие нарушения его прав.

В Перми местная жительница взыскала с «Почты России» 400 тысяч рублей за травму. В начале прошлого года женщина упала на территории почтового отделения, в результате чего была вынуждена проходить длительное лечение.