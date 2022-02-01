Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 05:57
05:56
Происшествия
«Она царапала лед»: ныряльщик рассказал о последних секундах жизни утонувшей в Крещение женщины
05:54
Общество
Иммунолог Крючков: рост заболеваемости COVID-19 в России продлится 2,5 недели
05:54
Политика
«Хуаньцю шибао» окрестило действия США на Украине дымовой шашкой для общественности
05:42
Общество
Флеболог Авакян призвал людей с атеросклерозом не надевать теплые носки на ночь
05:34
Общество
Москвичка отсудила у «Перекрестка» 17,5 тысячи рублей за просроченный сырок
05:33
Происшествия
Волна ложных минирований вновь прокатилась по Южно-Сахалинску
05:15
Политика
Посольство России: Москва не намерена «пятиться назад» из-за угроз санкций США
05:13
Происшествия
Житель Приморья попал под суд за осквернение Вечного огня в Уссурийске
05:09
Общество
Скончался тренер Брюса Ли и мастер боевых искусств Роберт Уолл
05:04
Политика
Folha de Sao Paulo: США препятствуют визиту президента Бразилии Болсонару в Москву
Все новости

Волна ложных минирований вновь прокатилась по Южно-Сахалинску

Происшествия
Волна ложных минирований вновь прокатилась по Южно-Сахалинску
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Южно-Сахалинск, 1 февраля. Сообщения о «минировании» двух торговых центров и трех школ поступили сегодня утром в экстренные службы. Все здания уже проверены, отчитались в пресс-службе городской администрации.

По данным правоохранителей, из школ оперативно были эвакуированы ученики и персонал. На место прибыли бригады кинологов с собаками, которые сообщили об отсутствии угрозы.

«На службу 112 получены сигналы о "минировании" школ №1, 5 и 8», — говорится в сообщении.

Также поступила информация о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах «Сити Молл» и «Аллея». Посетителей и персонал вывели из ТЦ, однако проверка не выявила опасности.

Недавно сигнал о минировании поступил в здание южно-сахалинского аэропорта. Воздушная гавань была полностью обследована кинологическими бригадами, которые заявили, что сообщение оказалось ложным.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Волна ложных минирований вновь прокатилась по Южно-Сахалинску
минирование южно-сахалинск телефонный террорист
Комментировать