Волна ложных минирований вновь прокатилась по Южно-Сахалинску

Южно-Сахалинск, 1 февраля. Сообщения о «минировании» двух торговых центров и трех школ поступили сегодня утром в экстренные службы. Все здания уже проверены, отчитались в пресс-службе городской администрации.

По данным правоохранителей, из школ оперативно были эвакуированы ученики и персонал. На место прибыли бригады кинологов с собаками, которые сообщили об отсутствии угрозы.

«На службу 112 получены сигналы о "минировании" школ №1, 5 и 8», — говорится в сообщении.

Также поступила информация о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах «Сити Молл» и «Аллея». Посетителей и персонал вывели из ТЦ, однако проверка не выявила опасности.

Недавно сигнал о минировании поступил в здание южно-сахалинского аэропорта. Воздушная гавань была полностью обследована кинологическими бригадами, которые заявили, что сообщение оказалось ложным.