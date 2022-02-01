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Посольство России: Москва не намерена «пятиться назад» из-за угроз санкций США

Политика
Посольство России: Москва не намерена «пятиться назад» из-за угроз санкций США
wikipedia.org  /  Aaron Siirila/CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 1 февраля. Угроза американских санкций не заставит Россию идти на уступки Соединенным Штатам или «пятиться назад». Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипмиссия отметила непричастность России к росту напряженности. По словам дипломатов, ответственность за эскалацию лежит именно на Вашингтоне. Об этом российское посольство заявило в официальном аккаунте Facebook.

«Генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — говорится в сообщении.

В последнее время Запад все чаще обвиняет Россию в так называемой «агрессии» по отношению к Украине. Кремль не раз опровергал подобные заявления, отмечая, что страна никому не угрожает. По мнению Москвы, все утверждения об эскалации используются как повод для размещения техники НАТО у рубежей РФ.

Ранее в Белом доме заявили, что антироссийские санкции будут «бессмысленны» до момента крайнего обострения ситуации на Украине. Какие меры США введут в случае эскалации, не раскрываются.

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