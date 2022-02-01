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Житель Приморья попал под суд за осквернение Вечного огня в Уссурийске

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 05:13
Происшествия
Житель Приморья попал под суд за осквернение Вечного огня в Уссурийске
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Уссурийск, 1 февраля. Мужчина из Уссурийска стал фигурантом уголовного дела после того, как потушил Вечный огонь мемориала в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в ноябре 2021 года. В прокуратуре сообщили, что 41-летний подозреваемый залил Вечный огонь принесенным с собой напитком, после того, как решил «согреться» у мемориала. Процедура медицинского освидетельствования установила наличие алкоголя в крови у мужчины. В отношении его возбуждено уголовное дело и составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Исполняющий обязанности Уссурийского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм")», — говорится в сообщении.

Инцидент с осквернением мемориала ранее произошел в Архангельской области. В городе Северодвинск группа школьников младших классов забросала снежками Вечный огонь, из-за чего он потух.

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уголовное дело прокуратура вечный огонь осквернение мемориала
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