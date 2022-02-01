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Скончался тренер Брюса Ли и мастер боевых искусств Роберт Уолл

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 05:09
Общество
Скончался тренер Брюса Ли и мастер боевых искусств Роберт Уолл
pxhere.com

Лос-Анджелес, 1 февраля. Актер Роберт Уолл, снимавшийся вместе с Брюсом Ли и Джеки Чаном, скончался в возрасте 82 лет. Об этом пишет портал TMZ.

Уолл также являлся мастером боевых искусств. Он имел черный пояс Тан Су До девятой степени и тренировался вместе с Чаком Норрисом, партнерские отношения с которым продолжались многие годы.

Актер снимался в фильмах «Путь дракона» и «Выход дракона», где главную роль исполнил Брюс Ли, тренировками которого занимался в том числе и сам Уолл. В одной из сцен «Выхода дракона» у них состоялась весьма реалистичная драка, в которой Ли сломал себе оба ребра.

«Боб был величайшим мужем и отцом. Семья была для него всем. Он прожил замечательную жизнь, и в наших сердцах есть дыра, которая никогда не будет заполнена. Его дух и наследие будут жить внутри нас вечно. Он был нашей опорой», — заявила семья Уолла.

В эту же ночь из жизни ушел британский актер Леонард Фентон. Больше всего он запомнился телезрителю ролью в сериале «Чисто английское убийство».

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