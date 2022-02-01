Folha de Sao Paulo: США препятствуют визиту президента Бразилии Болсонару в Москву

Бразилиа, 1 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару намеревается посетить Москву в феврале этого года. Однако США не устраивает такой расклад, поэтому на правительство страны оказывается различное давление, пишет издание Folha de Sao Paulo.

В Россию бразильского лидера ранее пригласил президент Владимир Путин для обсуждения двусторонних отношений, не затрагивающих геополитическую ситуацию на востоке Европы. Как отметило издание, Вашингтон не посылает явный запрос на отмену поездки, однако приводит аргументы, из-за которых визит якобы должен быть отложен.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте», — говорится в сообщении.

Подобные звонки уже поступали президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который также запланировал визит в Москву. Отмечается, что в Бразилии поездку в Москву отменять не намерены.

Москву также в скором времени посетит глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В столице состоятся переговоры между ней и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает телеканал «360».