Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 05:56
05:54
Общество
Иммунолог Крючков: рост заболеваемости COVID-19 в России продлится 2,5 недели
05:54
Политика
«Хуаньцю шибао» окрестило действия США на Украине дымовой шашкой для общественности
05:42
Общество
Флеболог Авакян призвал людей с атеросклерозом не надевать теплые носки на ночь
05:34
Общество
Москвичка отсудила у «Перекрестка» 17,5 тысячи рублей за просроченный сырок
05:33
Происшествия
Волна ложных минирований вновь прокатилась по Южно-Сахалинску
05:15
Политика
Посольство России: Москва не намерена «пятиться назад» из-за угроз санкций США
05:13
Происшествия
Житель Приморья попал под суд за осквернение Вечного огня в Уссурийске
05:09
Общество
Скончался тренер Брюса Ли и мастер боевых искусств Роберт Уолл
05:04
Политика
Folha de Sao Paulo: США препятствуют визиту президента Бразилии Болсонару в Москву
05:02
Происшествия
Два человека пострадали в лобовом столкновении Land Cruiser и Camry в Норильске
Все новости

Два человека пострадали в лобовом столкновении Land Cruiser и Camry в Норильске

Происшествия
Два человека пострадали в лобовом столкновении Land Cruiser и Camry в Норильске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Норильск, 1 февраля. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с легковой Toyota Camry на трассе Норильск — Алыкель. Авария произошла рано утром 31 января на 49-м километре трассы.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель внедорожника, двигаясь в сторону аэропорта Алыкель, выехал на полосу встречного движения, в результате чего спровоцировал столкновение с Camry. Последняя двигалась навстречу внедорожнику, уточнили в городском управлении МВД России.

Травмы в результате происшествия получили оба водителя. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Смертельное ДТП ранее произошло на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. В результате столкновения двух большегрузов погиб водитель КамАЗа.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Два человека пострадали в лобовом столкновении Land Cruiser и Camry в Норильске
дтп мвд рф норильск
Комментировать