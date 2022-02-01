Два человека пострадали в лобовом столкновении Land Cruiser и Camry в Норильске

Норильск, 1 февраля. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с легковой Toyota Camry на трассе Норильск — Алыкель. Авария произошла рано утром 31 января на 49-м километре трассы.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель внедорожника, двигаясь в сторону аэропорта Алыкель, выехал на полосу встречного движения, в результате чего спровоцировал столкновение с Camry. Последняя двигалась навстречу внедорожнику, уточнили в городском управлении МВД России.

Травмы в результате происшествия получили оба водителя. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Смертельное ДТП ранее произошло на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. В результате столкновения двух большегрузов погиб водитель КамАЗа.