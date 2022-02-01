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Актеры Магуайр и Дефо стали мировыми рекордсменами по продолжительности работы с Marvel

Общество
Актеры Магуайр и Дефо стали мировыми рекордсменами по продолжительности работы с Marvel
Кадр из фильма «Человек паук»

Вашингтон, 1 февраля. Голливудские актеры Тоби Магуайр и Уиллем Дефо установили мировой рекорд как актеры с самой длительной карьерой в студии Marvel. Артисты поставили рекорд благодаря возвращению в новом фильме в «Человек-паук: Нет пути домой».

В третьем фильме новой трилогии о Человеке пауке Дефо и Магуайр воплотились в персонажей первых фильмов — Нормана Осборна и Питера Паркера. Первый раз они появились в этих амплуа в ленте 2002 года, а последний — в 2021. Таким образом, карьера голливудских актеров в студии Marvel составила 19 лет. Артистов официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд принадлежал Хью Джекману и Патрику Стюарту за роли Россомахи и Профессора Х соответственно во франшизе «Люди Х». Впервые актеры перевоплотились в своих персонажей в 2000 году, а последний раз – в «Логане» 2017-го.

Недавно именитый режиссер, создатель лент «Рэмбо», «Терминатор» и «Аватар» Джеймс Кэмерон обрушился с критикой на фильмы Marvel. Кинодел считает, что фильмы студии не являются эпичными.

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магуайр marvel Дефо
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