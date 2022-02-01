«Ъ»: Генпрокуратура готовит поправки к закону об аннулировании ошибочных штрафов

Москва, 1 февраля. Поправки планируется внести в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Изменения нацелены на упрощение процедуры аннулирования ошибочных штрафов с дорожных камер.

Автором соответствующих поправок выступает Генеральная прокуратура России. В настоящее время проект находится на этапе разработки, передает газета «Коммерсантъ».

«Законопроект, в частности, позволит даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры», — уточняет издание.

Результаты проверок систем фиксации нарушений ПДД в российских регионах показали, что дорожные камеры в некоторых случаях продолжают использоваться не по назначению. Их цель заключается в профилактике нарушений, а не в получении дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями.

С 1 марта в России начинают действовать штрафы для водителей за езду без диагностической карты. Наказание при этом распространяется лишь на тех, для кого прохождение техосмотра остается обязательным.