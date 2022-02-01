Ольга Орлова до сих пор с трудом переживает смерть Жанны Фриске

Москва, 1 февраля. Певица Жанна Фриске скончалась больше шести лет назад, но ее близкая подруга Ольга Орлова до сих пор не смирилась с трагедией.

Фриске и Орлова подружились, когда начали вместе выступать в группе «Блестящие». Когда певицы покинули коллектив и начали сольную карьеру, их общение продолжилось. Жанна даже выбрала Орлову на роль крестной матери, пишет StarHit.

Вскоре после рождения сына Платона Фриске начала жаловаться на головные боли. Она проходила лечение за рубежом и перестала появляться на публике. В период болезни Ольга Орлова была рядом. Она до последнего верила, что подруга сможет победить рак, но чуда не свершилось.

«Я не пою композиции Жанны в караоке и не люблю, когда кто-то другой поет. Для меня песни Жанны — это только ее песни. Мне до сих пор больно их слушать. Не отпустило пока», — призналась ведущая.

Супруг Фриске Дмитрий Шепелев оборвал все связи с близкими покойной артистки. Платону не разрешают общаться с бабушкой и дедушкой, крестной. Орлова смогла сохранить хорошие отношения с семьей Жанны, и часто поддерживает ее родителей в конфликтах с Шепелевым.

Новость о тяжелом недуге Жанны Фриске болезненно восприняли многие знаменитости, включая ведущую Леру Кудрявцеву. По словам певицы Анны Семенович, актриса захлебывалась в слезах.