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Минздрав России увеличил срок годности «ЭпиВакКороны» до десяти месяцев

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 04:18
Общество
Минздрав России увеличил срок годности «ЭпиВакКороны» до десяти месяцев
Невские Новости

Москва, 1 февраля. Срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» продлен до девяти и десяти месяцев. Решение принял Минздрав России, сообщили в центре «Вектор».

Специалисты центра «Вектор» продолжают изучать стабильность «ЭпиВакКороны». По мере получения новой информации, срок годности вакцины может быть еще увеличен, пишет ТАСС со ссылкой на разработчика.

«Минздравом РФ утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины "ЭпиВакКорона", изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора — десять месяцев, для промплощадок "Вектор-Биальгам" и "Герофарм" —девять месяцев», — отметили ученые центра.

«ЭпиВакКорона» применяется для иммунизации населения от коронавируса. Кроме этой вакцины в России зарегистрированы «Спутник V», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Сейчас в стране начали прививать подростков «Спутником М». В ближайшее время начнутся испытания препарата для детей в возрасте от шести до 11 лет.

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