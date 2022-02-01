Украинец умер во время приготовления обеда из-за банки с огурцами

Киев, 1 февраля. Житель Украины умер после ранения, полученного от осколка банки с огурцами. Инцидент произошел в городе Белая Церковь в Киевской области.

Согласно предварительной версии полицейских, 42-летний мужчина готовил на кухне обед, и в один момент приступил к разделке мяса. Он задел стоявшую рядом банку с огурцами, после чего та упала на пол и разбилась, а один из осколков попал ему в вену, повредив ее. При этом украинец находился в этот момент дома один, поэтому не смог получить оперативную медицинскую помощь.

В результате ранения мужчина потерял много крови и умер. Его тело обнаружила соседка, которая и вызвала полицию. Следователи начали досудебное расследование по статье «Умышленное убийство», сообщили в полиции региона на странице в Facebook.

Ранее на Украине произошло убийство, жертвой которого стала женщина. В одном из сел Самборского района Львовской области мужчина зарезал свою супругу на почве ревности.