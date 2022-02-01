Генерал Москаль посоветовал идти в церковь после запуска всех блоков АЭС на Украине

Киев, 1 февраля. Украинская атомная энергетика находится в печальном состоянии, поэтому запуск всех 15 блоков АЭС может обернуться ужасающими последствиями. Об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш».

О подобном решении ранее сообщил «Энергоатом». Компания отметила, что 15 блоков запущены впервые за всю историю Украины. Москаль же напомнил, что большую часть ядерного топлива страна закупает у России, а «Энергоатом» может вовсе и не пережить такую нагрузку.

«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и (энергоблоки. — Прим. ред.) не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», — предупредил он.

Всего на Украине действуют четыре атомные электростанции. Самая большая, Запорожская, имеет в распоряжении шесть блоков мощностью 6000 МВт и является крупнейшей в Европе.

Подобное решение «Энергоатома» ранее также прокомментировал депутат Рады Максим Бужанский. По его словам, теперь «стало по-настоящему страшно».