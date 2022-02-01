Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 04:25
04:18
Общество
Минздрав России увеличил срок годности «ЭпиВакКороны» до десяти месяцев
04:09
Происшествия
Украинец умер во время приготовления обеда из-за банки с огурцами
04:00
Экономика
Генерал Москаль посоветовал идти в церковь после запуска всех блоков АЭС на Украине
04:00
Общество
Ева Геворгян: «Я в пять лет убедила маму, что хочу быть пианисткой»
03:54
Общество
The DairyNews: сливочное масло способно повысить иммунитет и защитить легкие
03:43
Общество
Daily Express перечислил основные симптомы «скрытого» омикрон-штамма
03:40
Общество
Sozcu: регулярное употребление бобовых способно победить три вида болезней
03:37
Общество
Врач Дондурей призвала вызывать скорую при лихорадке у пациентов с COVID-19
03:31
Политика
Пушков объяснил, зачем Запад нагнетает обстановку санкционными угрозами
03:29
Общество
Врач Тимаков: ПЦР-тест может показать отрицательный результат при «Омикроне»
Все новости

Генерал Москаль посоветовал идти в церковь после запуска всех блоков АЭС на Украине

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 04:00
Экономика
Генерал Москаль посоветовал идти в церковь после запуска всех блоков АЭС на Украине
wikipedia.org  /  Дьяков В. Л.

Киев, 1 февраля. Украинская атомная энергетика находится в печальном состоянии, поэтому запуск всех 15 блоков АЭС может обернуться ужасающими последствиями. Об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш».

О подобном решении ранее сообщил «Энергоатом». Компания отметила, что 15 блоков запущены впервые за всю историю Украины. Москаль же напомнил, что большую часть ядерного топлива страна закупает у России, а «Энергоатом» может вовсе и не пережить такую нагрузку.

«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и (энергоблоки. — Прим. ред.) не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», — предупредил он.

Всего на Украине действуют четыре атомные электростанции. Самая большая, Запорожская, имеет в распоряжении шесть блоков мощностью 6000 МВт и является крупнейшей в Европе.

Подобное решение «Энергоатома» ранее также прокомментировал депутат Рады Максим Бужанский. По его словам, теперь «стало по-настоящему страшно».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Генерал Москаль посоветовал идти в церковь после запуска всех блоков АЭС на Украине
украина энергоатом запуск аэс 15 блоков
Комментировать