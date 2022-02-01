Sozcu: регулярное употребление бобовых способно победить три вида болезней

Москва, 1 февраля. Бобовые вносят важный вклад в здоровье человека из-за наличия растительного белка, клетчатки, витаминов и минералов в составе. О пользе продукта рассказал профессор Осман Эрк поделился в беседе с турецким Sozcu.

С помощью бобовых можно контролировать собственный вес, стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить риск сердечно-сосудистых заболеваний, уверен специалист. По его словам, этот продукт лучше употреблять вместо фастфуда.

«Ешьте бобовые не реже двух раз в неделю», — уточнил ученый.

Бобовые защищают от нескольких болезней. Например, они будут полезны для диабетиков, так как снижают тягу к сладкому и быстро приводят к насыщению.

Также они содержат антиоксидантные соединения, которые предотвращают риск развития рака и васкуляризацию раковой ткани. Например, сапонины, пентакисфосфаты, метионины обладают профилактическим действием против разного вида онкологических заболеваний.

Наконец, употребление бобовых снижает уровень плохого холестерина в крови. Это позволяет избежать сердечно-сосудистых заболеваний не только в пожилом, но и молодом возрасте.

Недавно исследователи назвали еще одно полезное свойство бобовых. По их словам, продукт уменьшает воспаления в желудочно-кишечном тракте.