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Врач Дондурей призвала вызывать скорую при лихорадке у пациентов с COVID-19

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 03:37
Общество
Врач Дондурей призвала вызывать скорую при лихорадке у пациентов с COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Пациенты с коронавирусной инфекцией могут испытывать самые различные симптомы, однако существуют те, при которых необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. Об этом сообщила врач Елена Дондурей.

Она подчеркнула, что симптомы, при которых больным необходимо вызывать скорую помощь, не изменились. По словам Дондурей, к ним относятся признаки дыхательной недостаточности, одышка, учащенное дыхание, боль за грудиной, сильная лихорадка, а также фебрильные судороги.

«Также насторожить родителей должно изменение сознания, симптомы обезвоживания, когда ребенок не может пить, у него продолжается рвота или жидкий стул», — добавила врач.

При этом, как отметила ранее доктор Наталья Кузенкова, зачастую коронавирусная инфекция бьет по определенным «органам-мишеням». По ее словам, чаще всего инфекция поражает легкие. Нередко заболевание приводит к развитию пневмонии, передает телеканал «360».

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лихорадка симптомы коронавирус COVID-19
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