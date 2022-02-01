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Пушков объяснил, зачем Запад нагнетает обстановку санкционными угрозами

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 03:31
Политика
Пушков объяснил, зачем Запад нагнетает обстановку санкционными угрозами
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 1 февраля. Запад активно делает угрожающие заявления в адрес России с одной определенной целью — не допустить реакцию Москвы на «накачку» Киева вооружением извне. Такое предположение высказал сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что помимо активной передачи Украине летального и нелетального видов оружия, страны НАТО еще и продолжают военное освоение ее территорий. На фоне этой деятельности Западу совершенно не нужна «обратная связь» от России.

«Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор также не исключил, что безостановочные сообщения об антироссийских санкциях могут указывать на банальный самопиар американских политиков. По мнению Пушкова, возникает ощущение, что политики из США просто соревнуются друг с другом «кто лучше санкции против России придумает».

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санкции пушков сша и россия
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