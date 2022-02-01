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Норкин попросил на выход украинского политолога за нападки на Минск

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 03:18
Общество
Норкин попросил на выход украинского политолога за нападки на Минск
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 февраля. Телеведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин не стал церемониться с украинским политологом Василием Вакаровым, который «отказал» Минску в праве посредничества между Москвой и Киевом. Услышав риторику Вакарова, Норкин выставил его вон.

Политолог во время эфира высказал мнение, что Турция является лучшим «проводником» между Россией, Украиной и ЛДНР. По мнению Вакарова, именно Турция является «главной страной Евразии», а формат переговоров в Минске перестал быть нейтральным после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским.

В ответ на эту точку зрения возразил журналист Максим Юсин. Он напомнил, что после гибели посла России в Турции Андрея Карлова Анкара едва ли может даже гарантировать безопасность дипломатов из других стран. Более того, продолжил Юсин, евразийскими государствами считаются только три — Россия, Казахстан и Турция. Очевидно, что Турция не является сильнейшей в этом списке, считает журналист.

Норкин попросил на выход украинского политолога за нападки на Минск
Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Юсин также обратил внимание Вакарова на тот факт, что никакие заявления Лукашенко не помешали Украине покупать у республики электроэнергию. По мнению журналиста, слова политолога о Турции говорят об одном: Киев затягивает переговоры и ищет оправдания своему нежеланию сделать Минским соглашениям. Вакаров попытался что-то возразить, но полемику прервал Норкин.

«Либо переговоры и дальше будут виртуальными, либо украинцы согласятся летать в Минск, потому что у "диктатора" Лукашенко они до сих пор электричество покупают», – указал Юсин.

«У нас самолеты не летают из Киева в Минск», – ответил Вакаров.

«Засунь эти ваши принципы куда-нибудь туда, куда вы их засунули по электричеству», – заявил журналист.

«Понятно? Идите засовывать принципы», –вмешался Норкин и указал политологу на дверь, объявив рекламную паузу.

Как правило, телеведущий старается избегать жарких дискуссий, а в конце каждого выпуска рассказывает анекдот на злободневную тему. Так, недавно Норкин покорил зрителей остроумным анекдотом про президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Барака Обаму.

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норкин место встречи василий вакаров
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