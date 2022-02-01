Минимум четыре человека получили серьезные ожоги при пожаре в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 1 февраля. Крупный пожар произошел после выброса газа из скважины № 21 Тортасинского месторождения. В результате ЧП ожоги второй и третьей степени получили по меньшей мере четыре человека, сообщили в экстренных службах ХМАО.

СМИ сообщили, что инцидент случился во время проведения работ на месторождении. При спуске перфоратора в скважину произошел выброс природного газа, в результате чего подъемный агрегат вспыхнул огнем. По предварительной информации, при ЧП пострадали четыре человека. На данный момент они были госпитализированы.

Рабочим удалось потушить возгорание на месторождении, сейчас скважина закрыта. Утечки нефти и газа не зафиксировано.

В первых числах января в Ханты-Мансийске загорелась нефтяная скважина. Высота факела в момент сильного возгорания достигала 15 метров над землей.