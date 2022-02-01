Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 04:24
04:18
Общество
Минздрав России увеличил срок годности «ЭпиВакКороны» до десяти месяцев
04:09
Происшествия
Украинец умер во время приготовления обеда из-за банки с огурцами
04:00
Экономика
Генерал Москаль посоветовал идти в церковь после запуска всех блоков АЭС на Украине
04:00
Общество
Ева Геворгян: «Я в пять лет убедила маму, что хочу быть пианисткой»
03:54
Общество
The DairyNews: сливочное масло способно повысить иммунитет и защитить легкие
03:43
Общество
Daily Express перечислил основные симптомы «скрытого» омикрон-штамма
03:40
Общество
Sozcu: регулярное употребление бобовых способно победить три вида болезней
03:37
Общество
Врач Дондурей призвала вызывать скорую при лихорадке у пациентов с COVID-19
03:31
Политика
Пушков объяснил, зачем Запад нагнетает обстановку санкционными угрозами
03:29
Общество
Врач Тимаков: ПЦР-тест может показать отрицательный результат при «Омикроне»
Все новости

Минимум четыре человека получили серьезные ожоги при пожаре в Ханты-Мансийске

Происшествия
Минимум четыре человека получили серьезные ожоги при пожаре в Ханты-Мансийске
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Ханты-Мансийск, 1 февраля. Крупный пожар произошел после выброса газа из скважины № 21 Тортасинского месторождения. В результате ЧП ожоги второй и третьей степени получили по меньшей мере четыре человека, сообщили в экстренных службах ХМАО.

СМИ сообщили, что инцидент случился во время проведения работ на месторождении. При спуске перфоратора в скважину произошел выброс природного газа, в результате чего подъемный агрегат вспыхнул огнем. По предварительной информации, при ЧП пострадали четыре человека. На данный момент они были госпитализированы.

Рабочим удалось потушить возгорание на месторождении, сейчас скважина закрыта. Утечки нефти и газа не зафиксировано.

В первых числах января в Ханты-Мансийске загорелась нефтяная скважина. Высота факела в момент сильного возгорания достигала 15 метров над землей.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Минимум четыре человека получили серьезные ожоги при пожаре в Ханты-Мансийске
пожар мчс хмао ханты-мансийск
Комментировать