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Эффект бумеранга: европейские санкции против России могут отрикошетить по Болгарии

Экономика
Эффект бумеранга: европейские санкции против России могут отрикошетить по Болгарии
ФБА «Экономика сегодня»

София, 1 февраля. Антироссийские санкции Запада против России могут больно ударить по экономике Болгарии. К такому мнению пришли эксперты издания Nova.

Россия вряд ли оставит вражеский выпад западных стран без ответа. «Бумерангом» может стать отказ от поставок газа в Европу. На данный момент более 35% потребления природного газа Европы приходится на Россию.

Особенно в данном случае пострадает Болгария, так как ей придется искать альтернативные источники, которые при этом вряд ли ее спасут. Авторы материала надеются, что такая здравая мысль заставит Европу отрезветь и понять опасность принятых решений.

«Для Болгарии альтернативой может стать азербайджанский газ, газ из будущего интерконнектора Греция — Болгария, сжиженный газ. Но в целом мы сильно зависим от российских поставок. Во всем этом хорошо то, что Болгария не только потребляет российский газ, но и осуществляет его транзит в дружественные России страны — Сербию и Венгрию», — отмечают авторы.

При этом специалисты уверены, что Россия на такой шаг все же не пойдет, так как понимает результат своих действий. Издание напомнило, что на данный момент в Европе не все поддерживают введение жестких мер против Москвы. Так, Германия продолжает выступать против санкций и продвигает свою позицию на международной арене.

Недавно стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) собирается в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном для обсуждения возможности увеличения поставок газа в страны ЕС. Это произойдет из-за страха перед тем, что Россия может сократить поставки газа в Европу в ответ на санкционные меры Запада.

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