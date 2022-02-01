Пресс-секретарь Зеленского сообщил об отказе президента ехать в Пекин на Олимпиаду

Киев, 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не планирует осуществлять поездку на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Он подчеркнул, что в ближайшее время украинский лидер намерен провести несколько встреч в Киеве с иностранными политиками. Среди них премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Слова Никифорова передает РБК-Украина.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай», — заявил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее президент Украины провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Во время беседы главы государств договорились, что будут продолжать усилия для диалога в «нормандском формате».