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Депутат Рады Гончаренко анонсировал прибытие Джонсона на Украину 1 февраля

Политика
Депутат Рады Гончаренко анонсировал прибытие Джонсона на Украину 1 февраля
gov.uk

Киев, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приедет с визитом на Украину 1 февраля. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, избранный вице-президентом комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции, беженцам и народонаселению.

Он также подчеркнул, что вместе с Джонсоном в Киев прибудет и премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий. Гончаренко выразил надежду, что политики подпишут декларацию относительно нового союза. Об этом украинский депутат написал в своем Telegram-канале.

«По моим данным, уже завтра в Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон. В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий», — сообщил Гончаренко.

Помимо этого, ранее британский премьер-министр выразил надежду на улучшение взаимодействия с Россией. По словам Джонсона, Лондон хочет наладить торговые отношения с Москвой, однако «это всегда так разочаровывает» из-за «ужасных проблем».

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