ПСЖ с Месси вылетел из Кубка Франции после проигрыша «Ницце»

Париж, 1 февраля. «Ницца» обыграла ПСЖ в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу. Для выяснения победителя командам понадобились дополнительное время и серия пенальти.

Основное время закончилось нулевой ничьей. В двух овертаймах команды также не смогли выявить победителя. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости со счетом 6:5. Победу «Ницце» принесло спасение голкипера Марцина Булки, который отразил удар 18-летнего хавбека парижан Ксави Симонса. Перед этим ворота вратаря команды хозяев Джанлуиджи Доннаруммы поразил защитник Данте.

«Ницца» является трехкратным обладателем Кубка Франции. Последняя победа клуба в этом турнире случилась еще в 1997 году. Соперник «Ниццы» в четвертьфинале определится по итогам жеребьевки.

Недавно польский нападающий Роберт Левандовски получил награду лучшего игрока в 2021 году от Международной федерации футбола (ФИФА). Форвард ПСЖ Лионель Месси отдал предпочтение в этом голосовании своему одноклубнику — бразильцу Неймару.