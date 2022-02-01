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AP: Кремль передал Белому дому ответ на предложения по гарантиям безопасности

Общество
AP: Кремль передал Белому дому ответ на предложения по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 февраля. Руководство Соединенных Штатов получило ответ от России на отправленные ранее предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источник в Белом доме.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ получила от США инициативы по гарантиям безопасности. Кремль в частности требует отвода сил НАТО в Восточной Европе до позиций в 1997 году.

Согласно данным AP, ответ Москвы на предложения Вашингтона был доставлен в виде письма. Предметом обсуждения стран в рамках диалога о безопасности стала деэскалация на Украине.

Ранее в Киеве приземлился уже пятый самолет, на борту которого находится американское оружие для ВСУ. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в течение нескольких дней в страну прибудет еще один конвой.

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