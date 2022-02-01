Литва разорвала контракт по поставкам калийных удобрений из Белоруссии

Вильнюс, 1 февраля. Литовский кабмин с 1 февраля обнуляет контракт между белорусским поставщиком «Беларуськалий» и госкомпанией «Литовские железные дороги» (ЛЖД) о поставке удобрений из хлористого калия.

Ранее в пятницу, 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал с посланием к нации и парламенту. Политик заявил, что Минск может закрыть для Вильнюса транзит грузов через свою территорию и прибегнуть к помощи Москвы для экспорта своих товаров. Последние поставки должны были произойти 31 января крайний состав с калийными удобрениями планово проследовал в Литву примерно в 19:00-20:00 по местному времени (20:00-21:00 по Москве), сообщал представитель ЛЖД Мантас Дуаускас.

Экспертное сообщество склонно предполагать, что главной причиной отказа от транзита из Белоруссии стало желание Литвы соблюсти антиминские санкции США. В связи со сложившимся сценарием «Беларуськалий» имеет полное право подать на Вильнюс в суд.