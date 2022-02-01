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Литва разорвала контракт по поставкам калийных удобрений из Белоруссии

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 02:12
Экономика
Литва разорвала контракт по поставкам калийных удобрений из Белоруссии
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Вильнюс, 1 февраля. Литовский кабмин с 1 февраля обнуляет контракт между белорусским поставщиком «Беларуськалий» и госкомпанией «Литовские железные дороги» (ЛЖД) о поставке удобрений из хлористого калия.

Ранее в пятницу, 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал с посланием к нации и парламенту. Политик заявил, что Минск может закрыть для Вильнюса транзит грузов через свою территорию и прибегнуть к помощи Москвы для экспорта своих товаров. Последние поставки должны были произойти 31 января крайний состав с калийными удобрениями планово проследовал в Литву примерно в 19:00-20:00 по местному времени (20:00-21:00 по Москве), сообщал представитель ЛЖД Мантас Дуаускас.

Экспертное сообщество склонно предполагать, что главной причиной отказа от транзита из Белоруссии стало желание Литвы соблюсти антиминские санкции США. В связи со сложившимся сценарием «Беларуськалий» имеет полное право подать на Вильнюс в суд.

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калий Литва и Белоруссия международный рынок
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