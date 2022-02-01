Bloomberg: новым послом США на Украине может стать Бриджит Бринк

Вашингтон, 1 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден может назначить новым послом страны на Украине Бриджит Бринк. Об этом в своем материале пишет издание Bloomberg.

На сегодняшний день Бринк является официальным посланником США в Словакии. Представители Государственного департамента и Белого дома пока не подтвердили информацию о возможном назначении дипломата посланником Вашингтона в Киеве.

Кресло главы дипломатической миссии Вашингтона в Киеве вакантно почти три года. Предыдущий посол Мари Йованович уволилась с занимаемой должности по собственному желанию из-за конфликта с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Ситуация вокруг возможного обострения ситуации на Украине продолжает оставаться напряженной, в особенности на фоне поставок американского оружия для ВСУ. Недавно военный корреспондент из ДНР Дмитрий Астрахань заявил, что США отправили Украине новый виток вооружения, правда с истекшим сроком годности.