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Bloomberg: новым послом США на Украине может стать Бриджит Бринк
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Bloomberg: новым послом США на Украине может стать Бриджит Бринк

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 01:46
Политика
Bloomberg: новым послом США на Украине может стать Бриджит Бринк
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон, 1 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден может назначить новым послом страны на Украине Бриджит Бринк. Об этом в своем материале пишет издание Bloomberg.

На сегодняшний день Бринк является официальным посланником США в Словакии. Представители Государственного департамента и Белого дома пока не подтвердили информацию о возможном назначении дипломата посланником Вашингтона в Киеве.

Кресло главы дипломатической миссии Вашингтона в Киеве вакантно почти три года. Предыдущий посол Мари Йованович уволилась с занимаемой должности по собственному желанию из-за конфликта с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Ситуация вокруг возможного обострения ситуации на Украине продолжает оставаться напряженной, в особенности на фоне поставок американского оружия для ВСУ. Недавно военный корреспондент из ДНР Дмитрий Астрахань заявил, что США отправили Украине новый виток вооружения, правда с истекшим сроком годности.

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