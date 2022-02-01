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Пятый самолет с 84 тоннами военной помощи США приземлился в Киеве

Политика
Пятый самолет с 84 тоннами военной помощи США приземлился в Киеве
flickr.com  /  @The U.S. Army

Киев, 1 февраля. США передали очередную партию военной помощи украинской стороне. Уже пятый по счету американский самолет приземлился в аэропорту Киева.

Предыдущее судно с оружием и боеприпасами прилетало в украинскую столицу 28 января. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, в ближайшие дни Украина ожидает прибытие еще одного борта.

«Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США!» — написал глава ведомства на своей странице в социальной сети Twitter.

Пентагон ранее заявил о планах США и дальше оказывать военную помощь Украине. В Вашингтоне подтвердили, что в ближайшее время страна получит очередной груз с боеприпасами и оружием. До этого американский президент Джо Байден одобрил отправку дополнительной помощи Киеву на общую сумму 200 миллионов долларов.

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украина сша военная помощь
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