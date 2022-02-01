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Крыша многоквартирного дома под Тулой рухнула из-за тяжести снега

Происшествия
Крыша многоквартирного дома под Тулой рухнула из-за тяжести снега
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Алексин, 1 февраля. Коммунальное происшествие случилось в городе Алексин Тульской области. У многоквартирного дома обрушилась крыша. По предварительным данным, авария произошла из-за неубранного с нее снега.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Как сообщает «Пятый канал», по стене многоквартирного дома пошла трещина. Вход в подъезд завалило кирпичами.

К месту случившегося прибыли спасатели и другие экстренные службы города Алексин. Жителей двухэтажного дома вывели на улицу. Людей хотят временно разместить в местной гостинице. Остальные подробности случившегося уточняются.

Еще один коммунальный инцидент произошел на днях в Окуловке Новгородской области. В 16-квартирном жилом доме обрушилась кровля. На момент случившегося в здании проживало 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.

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обрушение снег крыша
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