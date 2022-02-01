Deloitte: число женщин в советах директоров российских компаний увеличилось в 2021 году

Москва, 1 февраля. Количество женщин, состоящих в советах директоров и являющихся топ-менеджерами российских компаний, увеличилось в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Deloitte.

Однако, несмотря на увеличение числа женщин на руководящих должностях, изменение показателей по сравнению с 2018 годом произошло незначительное. Так, в 2021 году доля женщин в советах директоров компаний составила 8,4%, тогда как двумя годами ранее она была на уровне 7,8%, передает РБК.

«Мы ожидаем, что эта доля в ближайшем будущем вырастет, особенно это касается женщин в правлениях компаний и среди руководителей бизнесов», — добавила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte в СНГ Екатерина Трофимова.

Помимо этого, ранее стало известно, что свыше трети выпускников российских вузов не работают по специальности. Как отметили в Минтруде, зачастую молодые специалисты не могут конкурировать с более опытными соискателями.