Небензя: заявление США о «ста тысячах военных» России является простым надумыванием

Нью-Йорк, 1 февраля. США самостоятельно придумали число «российских военных», которые якобы находятся на украинской границе. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Дипломат ответил на вопрос журналиста, который спросил его, правда ли на границе с Украиной находятся 100 тысяч российских солдат. По словам Небензи, он никогда не слышал о подобных цифрах.

«Я не знаю. Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных», — сообщил постпред.

Напряженная обстановка вокруг Украины и слухи о возможной эскалации продолжают распространяться в западных СМИ. На фоне этого Соединенные Штаты поставляют новое оружие для ВСУ. Так, недавно в Киев прибыла очередная партия военного груза. Конвой включал в себя порядка 90 тонн различного оружия и боеприпасов.