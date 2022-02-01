Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 01:23
01:00
Происшествия
Столкновение двух иномарок привело к остановке движения трамваев на севере Петербурга
00:56
Политика
Небензя: заявление США о «ста тысячах военных» России является простым надумыванием
00:53
Технологии
Компания Sony приобрела студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд
00:51
Общество
Грузинский премьер Гарибашвили заразился омикрон-штаммом коронавируса
00:46
Армия
Военкор Астрахань: украинские военные получили от США просроченные ПТРК Javelin
00:27
Общество
Ряд социальных выплат проиндексируют на 8,4% в России с 1 февраля
00:25
Шоу-бизнес
Ведущая Трегубова рассказала о своем секрете сохранения идеальной фигуры
00:22
Экономика
Росстат назвал чукотский Анадырь самым дорогим для жизни российским городом
00:19
Политика
Strategic Culture: Вашингтон воспользуется «Северным потоком — 2» для стабилизации доллара
00:13
Политика
США рассматривают возможность переброски военного контингента в Европу
Все новости

Компания Sony приобрела студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 00:53
Технологии
Компания Sony приобрела студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд
Global Look Press  /  Andrej Sokolow

Токио, 1 февраля. Японская корпорация Sony приобрела американскую студию-разработчика Bungie, создавшую культовые серии видеоигр Halo и Destiny. Информацию об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Известно, что сумма заключенной сделки составила 3,6 миллиарда долларов. Представители японской компании заверили, что после приобретения Bungie ее разработчики останутся независимыми. Как отметили в Sony, они смогут и дальше издаваться на разных игровых платформах и «будут пользоваться свободой творчества».

«Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE», — добавили представители корпорации.

Также ранее стало известно, что американская компания Microsoft приобрела Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Студия является разработчиком таких крупных проектов, как World of Warcraft и Call of Duty.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Компания Sony приобрела студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд
сделка sony видеоигры разработчик halo bungie destiny
Комментировать