Компания Sony приобрела студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд

Токио, 1 февраля. Японская корпорация Sony приобрела американскую студию-разработчика Bungie, создавшую культовые серии видеоигр Halo и Destiny. Информацию об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Известно, что сумма заключенной сделки составила 3,6 миллиарда долларов. Представители японской компании заверили, что после приобретения Bungie ее разработчики останутся независимыми. Как отметили в Sony, они смогут и дальше издаваться на разных игровых платформах и «будут пользоваться свободой творчества».

«Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE», — добавили представители корпорации.

Также ранее стало известно, что американская компания Microsoft приобрела Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Студия является разработчиком таких крупных проектов, как World of Warcraft и Call of Duty.