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Грузинский премьер Гарибашвили заразился омикрон-штаммом коронавируса

Общество
Грузинский премьер Гарибашвили заразился омикрон-штаммом коронавируса
ru.wikipedia.org  /  MIKHEIL

Тбилиси, 1 февраля. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили болеет COVID-19 второй раз. Впервые он получил положительный результат теста на коронавирус в апреле прошлого года.

Врачи диагностировали у Гарибашвили заражение новым штаммом коронавируса «Омикрон». В связи с состоянием здоровья премьер находится на самоизоляции и работает из дома.

«У Ираклия Гарибашвили подтвердился коронавирус. Премьер-министр продолжит работать в дистанционном режиме. У премьер-министра Грузии подтвердился омикрон-штамм», — уточнили в пресс-центре кабмина страны.

Гарибашвили вакцинирован от COVID-19. Он сделал прививку еще в сентябре прошлого года. В правительстве отметили, что заболевание протекает в легкой форме, и премьер чувствует себя хорошо.

Положительный результат ПЦР-теста ранее получила британский премьер-министр Лиз Трасс. Она узнала о своем диагнозе за день до рабочей поездки на Украину.

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грузия Гарибашвили коронавирус COVID-19
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