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Военкор Астрахань: украинские военные получили от США просроченные ПТРК Javelin

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 00:53
Армия
Военкор Астрахань: украинские военные получили от США просроченные ПТРК Javelin
Федеральное агентство новостей

Донецк, 1 февраля. Военнослужащие украинской армии получили от Соединенных Штатов переносные ПТРК Javelin, у которых истек срок годности. Об этом казусе сообщил журналист из ДНР Дмитрий Астрахань.

Противотанковые ракетные комплексы Украина получила в качестве военной помощи от США. Информация об истекшем сроке годности вооружения стала известна благодаря фотографии, которую обнародовал Пентагон. В частности на кадрах был виден номер партии производства.

«Любое оружие подобной конструкции чувствительно к температуре хранения и сроку годности. Именно поэтому в мануале указана проверка срока, и он ограничен 10 годами. А не 20, как на ракете NLAW, например», — сообщил Астрахань.

Ранее между президентом Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом прошли телефонные переговоры. В течение разговора главы государств обсудили возможную эскалацию ситуации на границе и взаимодействие между двумя сторонами. Сам американский лидер после беседы оценил разговор со своим украинским коллегой как продуктивный и важный.

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украина сша javelin
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