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Ряд социальных выплат проиндексируют на 8,4% в России с 1 февраля

Общество
Ряд социальных выплат проиндексируют на 8,4% в России с 1 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Материнский капитал, пособия и компенсации будут проиндексированы на 8,4% с 1 февраля 2022 года. Пенсии у неработающих пожилых россиян тоже подрастут.

Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, а на второго – 693,1 тысячи рублей. Впервые эту выплаты будут индексировать по фактической инфляции.

Начиная с 1 февраля, увеличивается размер некоторых социальных пособий и выплат. Среди них средства, получаемые инвалидами, ветеранами, чернобыльцами и пострадавшим на производстве. Индексация затронет семей с детьми. В их числе ежемесячное пособие по уходу за несовершеннолетним.

Размеры пособий будут отображаться на сайте Фонда социального страхования. Например, единовременная выплата при рождении первенца составляет 20 472 рубля. Пожилым гражданам положены пенсии с учетом индексации 8,6% Перерасчет произведен за период с начала года.

Некоторые россияне могут рассчитывать на пособие в размере 16 тысяч рублей. Их будут предоставлять органы социальной защиты с 1 февраля. Выплата доступна гражданам, у которых есть статус почетного донора.

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материнский капитал индексация выплаты
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