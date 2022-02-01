Ведущая Трегубова рассказала о своем секрете сохранения идеальной фигуры

Москва, 1 февраля. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Анастасия Трегубова старается поддерживать себя в форме. Как матери четырех детей удается сохранять фигуру, она рассказала в интервью «7дней».

Работа телеведущего обязывает выглядеть «на все сто». По словам Анастасии Трегубовой, в какой-то момент она постоянно думала о еде и калориях, фотографировала пищу и отправляла куратору. Но такой марафон продлился недолго. Теперь она придерживается интуитивного питания.

«Если хочется есть — ем. Конечно, не переедаю, ем небольшими порциями. Я работающая мама четверых детей, поэтому придерживаться какой-то определенной системы питания тяжело», — поделилась ведущая.

Ведущая призналась, что контролирует вес и не дает себе распускаться. Если Трегубова прибавляет пару килограмм, то несколько дней питается гречкой. Хоть такая система сложная, но тело сушится, добавила она.

«Возможно, мой секрет стройности в том, что я практически не ем сладкое. В какой-то момент перестала, и вот до сих пор сладкого не хочется», — рассказала Трегубова.

Звезды эстрады нередко делятся своими секретами, как им удается сохранять фигуру. Певица Лариса Долина придерживается интервального голодания и ест всего два раза в день. Пищу после трех часов дня она не принимает.