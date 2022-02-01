Росстат назвал чукотский Анадырь самым дорогим для жизни российским городом

Москва, 1 февраля. Наиболее дорогим российским городом по стоимости товаров и услуг является Анадырь на Чукотке. Самым дешевым стал Назрань в Ингушетии, передает Росстат.

В административном центре Чукотки Анадыре цена установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% выше, чем в среднем по стране. Согласно данным Росстата, этот город стал самым дорогим в России пятый раз подряд, передает РБК.

При этом дешевле всего различные товары и услуги обходятся жителям населенных пунктов Камчатского края и Якутии. Москва же по относительной дороговизне жизни не вошла даже в первую десятку.

Помимо этого, ранее Московская область оказалась в пятерке наиболее популярных туристических направлений в России. Согласно данным Bronevik.com и Travelline, регион привлекает своей транспортной доступностью, близостью к столице, а также многообразием исторических и культурных объектов.