Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 01:22
01:00
Происшествия
Столкновение двух иномарок привело к остановке движения трамваев на севере Петербурга
00:56
Политика
Небензя: заявление США о «ста тысячах военных» России является простым надумыванием
00:53
Технологии
Компания Sony приобрела студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд
00:51
Общество
Грузинский премьер Гарибашвили заразился омикрон-штаммом коронавируса
00:46
Армия
Военкор Астрахань: украинские военные получили от США просроченные ПТРК Javelin
00:27
Общество
Ряд социальных выплат проиндексируют на 8,4% в России с 1 февраля
00:25
Шоу-бизнес
Ведущая Трегубова рассказала о своем секрете сохранения идеальной фигуры
00:22
Экономика
Росстат назвал чукотский Анадырь самым дорогим для жизни российским городом
00:19
Политика
Strategic Culture: Вашингтон воспользуется «Северным потоком — 2» для стабилизации доллара
00:13
Политика
США рассматривают возможность переброски военного контингента в Европу
Все новости

Strategic Culture: Вашингтон воспользуется «Северным потоком — 2» для стабилизации доллара

Политика
Strategic Culture: Вашингтон воспользуется «Северным потоком — 2» для стабилизации доллара
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 1 февраля. Руководство Соединенных Штатов использует трубопровод «Северный поток — 2» для укрепления своей валюты. Об этом пишет портал Strategic Culture.

Руководство США на протяжении месяца специально раздувает слухи о возможной эскалации на Украине и подвергает население европейских стран панике. В частности Вашингтон давит на Берлин, чтобы ФРГ отказалась от использования трубопровода. В случае реализации задуманного, Белый дом получит широкий энергетический рынок, пишет издание «ПолитРоссия».

«На самом деле Байден имел в виду священный долг преследовать имперские интересы США, главным из которых является пресечение гигантской торговли нефтью и газом между Россией и Европой. Это принесло бы большую прибыль энергетической отрасли Америки, а также укрепило бы американский доллар в качестве международной резервной валюты», — пишут авторы статьи.

Ранее президент США Джо Байден созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе общения стороны обсудили возможную эскалацию в регионе. Глава Белого дома заявлял, что переговоры прошли продуктивно.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Strategic Culture: Вашингтон воспользуется «Северным потоком — 2» для стабилизации доллара
сша доллар сп-2
Комментировать