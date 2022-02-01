Strategic Culture: Вашингтон воспользуется «Северным потоком — 2» для стабилизации доллара

Вашингтон, 1 февраля. Руководство Соединенных Штатов использует трубопровод «Северный поток — 2» для укрепления своей валюты. Об этом пишет портал Strategic Culture.

Руководство США на протяжении месяца специально раздувает слухи о возможной эскалации на Украине и подвергает население европейских стран панике. В частности Вашингтон давит на Берлин, чтобы ФРГ отказалась от использования трубопровода. В случае реализации задуманного, Белый дом получит широкий энергетический рынок, пишет издание «ПолитРоссия».

«На самом деле Байден имел в виду священный долг преследовать имперские интересы США, главным из которых является пресечение гигантской торговли нефтью и газом между Россией и Европой. Это принесло бы большую прибыль энергетической отрасли Америки, а также укрепило бы американский доллар в качестве международной резервной валюты», — пишут авторы статьи.

Ранее президент США Джо Байден созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе общения стороны обсудили возможную эскалацию в регионе. Глава Белого дома заявлял, что переговоры прошли продуктивно.