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Политика
США рассматривают возможность переброски военного контингента в Европу
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США рассматривают возможность переброски военного контингента в Европу

Политика
США рассматривают возможность переброски военного контингента в Европу
twitter.com  /  @AFSOUTH

Вашингтон, 1 февраля. Соединенные Штаты могут отправить свои войска в Восточную Европу на основе двусторонних договоренностей с определенными странами, а не под эгидой НАТО, сообщили в Пентагоне.

Ранее об этом заявлял президент США Джо Байден. Однако прямого приказа о переброске войск в Европу, по словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, не поступало. Слова главы государства в министерстве обороны комментировать отказались.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что Джо Байден не намерен отправлять американский военный контингент на Украину. По ее словам, усиление на восточном фланге НАТО может идти только под эгидой Североатлантического альянса.

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Все новости / Политика / США рассматривают возможность переброски военного контингента в Европу
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