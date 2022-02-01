Министр иностранных дел Великобритании Трасс заразилась коронавирусом

Лондон, 1 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс собиралась посетить Киев 1 февраля. Но перед поездкой ей пришел положительный результат теста на коронавирус.

Информацию о заболевании Лиз Трасс подтвердила в своем аккаунте в Twitter. Сейчас она находится на изоляции. В планах министра продолжать работать, но из дома. Период изоляции для заразившихся в Великобритании составляет семь дней.

«Сегодня вечером сданный мной анализ на COVID дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома в период изоляции», — написала министр Лиз Трасс.

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. Положительный результат теста получил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Сообщается, что первым в его семье заболел COVID-19 один из трех детей. На самоизоляции политик находится с 28 января.