Умер актер сериала «Чисто английское убийство» Леонард Фентон

Москва, 1 февраля. Британский актер Леонард Фентон скончался в возрасте 95 лет. Смерть звезды наступила еще в минувшую субботу.

Причина смерти актера не раскрывается. Однако родственники Фентона уточнили, что незадолго до ухода из жизни у него ухудшилось здоровье.

«Нам невероятно повезло, что мы смогли быть с ним, когда его здоровье ухудшилось. Это привилегия, в которой многим было отказано в эти трудные времена», — заявила семья артиста.

Фентон родился в Лондоне и посвятил работе в киноиндустрии свыше 60 лет. Он не только играл в театре, но также занимался режиссурой и живописью. Зрители знают его по ролям в сериалах «Чисто английское убийство», «Жители Ист-Энда», «Дневники зомби», «Передайте привет Броуд-стрит», «Андерграунд», «Кретины из открытого космоса» и «Пьеса дня».

Накануне стало известно о смерти российского актера и режиссера Виктора Мережко. Причиной стали осложнения, возникшие на фоне COVID-19.