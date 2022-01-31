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Следствие вменяет поджигателю квартиры в Чертаново покушение на убийство

Происшествия
Следствие вменяет поджигателю квартиры в Чертаново покушение на убийство
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Чертаново, 31 января. Ранее судимый мужчина, который поджег квартиру бывшей сожительницы в Чертаново, обвинен в покушении на убийство. Соответствующую информацию привели в Следственном комитете России.

В ходе допроса 42-летний подозреваемый Сергей Г. заявил, что принес к двери экс-возлюбленный ее вещи, поджег их и покинул подъезд. Следователи будут ходатайствовать перед районным судом об аресте мужчины.

«Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — следует из сообщения СКР.

Поджигатель ранее был судим. В 2000 году мужчина отбывал наказание за наркотики, через 13 лет получил судимость за незаконный оборот оружия.

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следственный комитет чертаново поджог квартиры
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